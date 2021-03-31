В УЗ рассказали, как будет проходить разделение грузовой и пассажирской вертикалей

Наблюдательный совет и правление "Укрзализныци" настроены на быстрое внедрение отраслевых реформ, разделение грузовой и пассажирской вертикалей - один из ключевых элементов.

Об этом говорится в совместном заявлении наблюдательного совета и правления УЗ.

"В ближайшее время исполнительное руководство АО "Укрзализныця" усилит свое внимание на обеспечении финансовой и операционной стабильности как своему главному приоритету. Как только это будет обеспечено, наблюдательный совет приступит к выбору нового постоянного председателя правления.

Параллельно с этим, усиленное внимание и контроль руководства будут направлены также на стратегическое мышление и планирование", - говорится в заявлении.

"Наблюдательный совет и правление решительно и твердо настроены на быстрое внедрение отраслевых реформ, как это определено в долгосрочной стратегии общества.

Как один из ключевых элементов, разделение грузовой и пассажирской вертикалей будет нацелено на обеспечение как прозрачных и конкурентных цен, так и на улучшение услуг. Обе структурные единицы будут разработаны таким образом, чтобы остаться важными участниками на равных условиях либерализованных рынков, не обременены перекрестным субсидированием убыточных пассажирских услуг за счет грузовых перевозок.

Это отделение будет осуществлено в соответствии с тщательно разработанным, полностью доработанным и согласованным планом реализации, который касается всех компонентов АО "Укрзализныця" и всего железнодорожного сектора", - добавили в УЗ.

Отмечается, что правление и наблюдательный совет АО "Укрзализныця" "неизменно настроены на жесткую борьбу с коррупцией, на улучшение качества и надежности услуг, эффективности и конкурентоспособности цен, а также удовлетворенности работников".

Напоминаем:

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.

"Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

Бывший топ-менеджер УЗ Иракли Эзугбая заявил, что в феврале наблюдательный совет предприятия без объяснений решил остановить структурную реформу по формированию вертикалей.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.