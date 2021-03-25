Криклий назвал причины увольнения Жмака

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на онлайн-встречу с Европейской Бизнес Ассоциацией.

Он высказался, что правительство, как акционер Укрзализныци, также хотело бы понимать - как в компании планируют осуществлять разделение и внедрять соответствующую реформу.

"Если создаются новые вертикали и мы говорим о разделении компании, то это должна быть последовательная визия и стратегия, а не просто создание новых юридических лиц, собственно, что они и сделали, и решением правления начали их регистрировать. Без того, чтобы проговорить это с 240 реальными или 260 номинальными работниками, которые есть у компании, объяснить логику, объяснить это наблюдательному совету, объяснить акционеру", - отметил министр.

"Реформа - это не о том, чтобы мы на бумаге создали какие-то юридические лица, это понимание наших глобальных целей. К сожалению в Укрзализныце не было этого сделано, не было подготовлено, не было системного видения", - продолжил он.

Криклий также добавил, что был вынужден обратиться в Европейский банк реконструкции и развития за помощью в разработке стратегии реализации реформы по разделению компании. "Ибо человека с системным видением внутри компании не хватало", - комментирует он.

Кроме того, министр отметил нерешенный вопрос об отмене четырехдневной рабочей недели - на пятидневную рабочую неделю компания перешла уже после увольнения Жмака. Также компания начала сокращать объемы грузовых перевозок, рост которых состоялся только за последний месяц.

"Были еще другие операционные вопросы, но опять же это решение наблюдательного совета, правительство это решение поддержало. Теперь мы не должны медлить с тем, чтобы появился новый руководитель", - добавил Криклий.

Напоминаем:

"Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

Бывший топ-менеджер УЗ Иракли Эзугбая заявил, что в феврале наблюдательный совет предприятия без объяснений решил остановить структурную реформу по формированию вертикалей.

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.