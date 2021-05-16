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Новости выходных: АЗС ограничивают продажу премиум топлива, оценка корпоративного управления в Украине

Воскресенье, 16 мая 2021, 18:00

О НДС. В апреле плательщикам НДС возмещено 12,4 миллиардов НДС из государственного бюджета. В ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения в апреле вошли  ГП "САНТРЕЙД", ГП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ", ОАО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ОАО"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ЧАО "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Об электроэнергии. Белорусь готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЕС на экспорт. 

О АЗС. Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо. 

Об оценках корпоративного управления. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины. 

О законах которые вступили в силу. Законы № 1402 и № 1403 о "евробляхах", которые временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов и закон об осуществлении сертификации оператора системы передачи электрической энергии вступили в силу.



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АЗС электроэнергия ПДВ закон

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