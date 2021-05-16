Новости выходных: АЗС ограничивают продажу премиум топлива, оценка корпоративного управления в Украине

О НДС. В апреле плательщикам НДС возмещено 12,4 миллиардов НДС из государственного бюджета. В ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения в апреле вошли ГП "САНТРЕЙД", ГП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ", ОАО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ОАО"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ЧАО "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Об электроэнергии. Белорусь готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЕС на экспорт.

О АЗС. Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Об оценках корпоративного управления. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины.

О законах которые вступили в силу. Законы № 1402 и № 1403 о "евробляхах", которые временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов и закон об осуществлении сертификации оператора системы передачи электрической энергии вступили в силу.





