Новости выходных: АЗС ограничивают продажу премиум топлива, оценка корпоративного управления в Украине
О НДС. В апреле плательщикам НДС возмещено 12,4 миллиардов НДС из государственного бюджета. В ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения в апреле вошли ГП "САНТРЕЙД", ГП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ", ОАО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ОАО"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ЧАО "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".
Об электроэнергии. Белорусь готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЕС на экспорт.
О АЗС. Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.
Об оценках корпоративного управления. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины.
О законах которые вступили в силу. Законы № 1402 и № 1403 о "евробляхах", которые временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов и закон об осуществлении сертификации оператора системы передачи электрической энергии вступили в силу.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua