Законы о "евробляхах" и сертификацию оператора передачи электроэнергии вступили в силу

Законы № 1402 и № 1403 о "евробляхах", которые временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов и закон об осуществлении сертификации оператора системы передачи электрической энергии вступили в силу.

Об этом свидетельствует публикация законов в газете "Голос Украины".

Законы о "евробляхах"

По данным законам бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, теперь облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Акциз зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизмом может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Законом предлагается освободить от штрафных санкций владельцев авто на Еврономер, которые были ввезены до конца 2020 года при условии единовременной уплаты пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон о сертификации оператора системы передачи электрической энергии

Закон предусматривает осуществление сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Документом регулируются вопросы сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, которая предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно-техническое) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети, при этом указанное имущество остается в собственности государства.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступным растаможка так называемых " евроблях ", который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021.





