Белоруссия готова к экспорту электроэнергии с БелАЭС

Белоруссия готова обеспечить поставки электроэнергии с БелАЭС на экспорт.

Об этом сообщает Интерфакс.

"БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт", – заявил министр энергетики Виктор Каранкевич

В сообщении указывается, что в настоящее время проводится завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока, на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки.

"Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200"" – говорится в сообщении.

Также сообщается, что станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства станции является группа ASE российской госкорпорации "Росатом".

Напоминаем:

14 апреля Госатомнадзор сообщал, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае.

Первый энергоблок выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планировался в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.

Объем потребления электроэнергии в Белоруссии в 2020 году составил 38 млрд кВт/ч. К 2025 году прогнозируется рост до 44 млрд кВт.ч. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, по его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.





