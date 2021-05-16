Реформы корпоративного управления находятся "в начальной стадии" и в "хрупкой" форме — ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины.

Обзор опубликован на сайте организации.

В ОЭСР отметили, что несмотря на достигнутый прогресс, произошла смена приоритетов, которая привела к "стагнации реформы и неудач".

Обзор ОЭСР также содержит рекомендации относительно ближайших и долгосрочных приоритетов, необходимых для внедрения реформы корпоративного управления.

Краткосрочные приоритеты:

Устранение несоответствий и противоречий в законодательной и нормативной базе.

Продолжение реформы корпоративного управления в топ-15 госкомпаний.

Применение лучших практик прозрачности и раскрытия информации в экономически важных госкомпаниях, в частности совершенствование финансовой и нефинансовой отчетности.

Разработка комплексной политики собственности с четким обоснованием государственной собственности.

Обеспечение прозрачности и подотчетности при реализации корпоративного управления госкомпаний.

Возвращение практики составления годовой агрегированной отчетности госкомпаний, а также продолжение наполнения информации на платформе ProZvit.

Профессионализация функций управления государственной собственностью как средства борьбы с коррупцией, а также избегать чрезмерного политического вмешательства и вмешательства в операционную деятельность госкомпаний, с целью повышения ее эффективности и прибыльности.

Долгосрочные приоритеты: