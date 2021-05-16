Реформы корпоративного управления находятся "в начальной стадии" и в "хрупкой" форме — ОЭСР
Воскресенье, 16 мая 2021, 11:58
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины.
Обзор опубликован на сайте организации.
В ОЭСР отметили, что несмотря на достигнутый прогресс, произошла смена приоритетов, которая привела к "стагнации реформы и неудач".
Обзор ОЭСР также содержит рекомендации относительно ближайших и долгосрочных приоритетов, необходимых для внедрения реформы корпоративного управления.
Краткосрочные приоритеты:
- Устранение несоответствий и противоречий в законодательной и нормативной базе.
- Продолжение реформы корпоративного управления в топ-15 госкомпаний.
- Применение лучших практик прозрачности и раскрытия информации в экономически важных госкомпаниях, в частности совершенствование финансовой и нефинансовой отчетности.
- Разработка комплексной политики собственности с четким обоснованием государственной собственности.
- Обеспечение прозрачности и подотчетности при реализации корпоративного управления госкомпаний.
- Возвращение практики составления годовой агрегированной отчетности госкомпаний, а также продолжение наполнения информации на платформе ProZvit.
- Профессионализация функций управления государственной собственностью как средства борьбы с коррупцией, а также избегать чрезмерного политического вмешательства и вмешательства в операционную деятельность госкомпаний, с целью повышения ее эффективности и прибыльности.
Долгосрочные приоритеты:
- Создание централизованного органа для реализации или координации функции собственности (орган, который будет отвечать за обладание всеми госкомпаниями или частью госкомпаний) .
- Обеспечение равных условий конкуренции для госкомпаний и частных компаний.
- Дальнейшее укрепление антикоррупционного регулирования, применяется к госкомпаний.
- Проведение реформы для остальных госкомпаний.
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