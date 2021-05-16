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Реформы корпоративного управления находятся "в начальной стадии" и в "хрупкой" форме — ОЭСР

Воскресенье, 16 мая 2021, 11:58

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты обзора корпоративного управления государственных предприятий Украины. 

Обзор опубликован на сайте организации. 

В ОЭСР отметили, что несмотря на достигнутый прогресс, произошла смена приоритетов, которая привела к "стагнации реформы и неудач". 

Обзор ОЭСР также содержит рекомендации относительно ближайших и долгосрочных приоритетов, необходимых для внедрения реформы корпоративного управления. 

Краткосрочные приоритеты: 

  • Устранение несоответствий и противоречий в законодательной и нормативной базе. 
  • Продолжение реформы корпоративного управления в топ-15 госкомпаний. 
  • Применение лучших практик прозрачности и раскрытия информации в экономически важных госкомпаниях, в частности совершенствование финансовой и нефинансовой отчетности. 
  • Разработка комплексной политики собственности с четким обоснованием государственной собственности. 
  • Обеспечение прозрачности и подотчетности при реализации корпоративного управления госкомпаний. 
  • Возвращение практики составления годовой агрегированной отчетности госкомпаний, а также продолжение наполнения информации на платформе ProZvit. 
  • Профессионализация функций управления государственной собственностью как средства борьбы с коррупцией, а также избегать чрезмерного политического вмешательства и вмешательства в операционную деятельность госкомпаний, с целью повышения ее эффективности и прибыльности. 

Долгосрочные приоритеты: 

  • Создание централизованного органа для реализации или координации функции собственности (орган, который будет отвечать за обладание всеми госкомпаниями или частью госкомпаний) . 
  • Обеспечение равных условий конкуренции для госкомпаний и частных компаний. 
  • Дальнейшее укрепление антикоррупционного регулирования, применяется к госкомпаний. 
  • Проведение реформы для остальных госкомпаний.

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Экономическая правда
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