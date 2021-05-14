Новости 14 мая: арест счетов УЗ, набсовет "Нафтогаза", отставка министров

Об аресте счетов УЗ. Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая арестованы исполнительной службой за долги.

О набсовете "Нафтогаза". Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Об оставке министров. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, его заместительница Светлана Панаиотиди и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

О госрегулировании цен на топливо. На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

О ВВП. В 1 квартале 2021 года реальный ВВП по сравнению с 1 кварталом 2020 года уменьшился на 2%.

О bail-in еврооблигаций Приватбанка. Центральный банк Англии признал законной процедуру bail-in трех выпусков еврооблигаций Приватбанка на сумму 595 миллионов долларов Национальным банком в процессе национализации финучреждения в 2016 году.

Эксклюзив ЭП:

Древесина – 246%, руда – 145%, кукуруза – 123%. Когда закончится это сумасшедшее ралли?

Мир захватила сырьевая лихорадка и главным виновником подорожания был далеко не коронавирус. Какие товары больше всего подорожали за последний год и почему? (укр)