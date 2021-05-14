Исполнительная служба арестовала банковские счета "Укрзализныци" за долги – СМИ

Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая арестованы исполнительной службой за долги.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на соответствующий документ отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста и постановления Хозяйственного суда Киева.

Отмечается, что 22 апреля 2021 года Верховный суд вынес решение по четырем делам, которые касаются долгов "Укрзализныци" - все четыре не в пользу компании.

"Упомянутый арест счетов - это выполнение одного из этих четырех решений, которое предусматривает возвращение кредитору 13,7 млн долл и 99,7 млн грн.

Три других иска предусматривают принудительное взыскание с Укрзализныци 34 млн долл и более 300 млн грн. И это еще не конец, ведь кредитор, компания VR Capital, в общем является держателем долга "Укрзализныци" в 160 млн долл, которые со всеми штрафами и пенями итоге легко превратятся на все 300 миллионов, а всего судебных процессов более 25", - пишет издание.

"До сих пор коллапса не произошло, поскольку, по информации ZN.UA, глава правления Ощаданка, сознательно идя на нарушение закона, приказа об аресте не выполнил, оставив "Укрзализныце" хотя бы операционный счет. Правда, время дал только неделю, потому что все же не хочет стать фигурантом уголовного производства из-за нежелания правительства решать проблему", - говорится в статье.

ZN.UA также отмечает, что есть постановление Печерского суда ("настолько засекреченое, что ее даже нет в судебных реестрах"), которое подтверждает возможность ареста средств, но запрещает их принудительное перечисление кредитору, потому что деньги на счетах УЗ являются доказательством в срочно открытом уголовном производстве против VR Capital.

"Наши источники в банках подтверждают, что арест существует, но средства просто "заморожены" как раз из-за этого решения", - добавляет ZN.UA.

Сообщается, что издание не получило ответов на официальные запросы к премьеру Денису Шмыгалю и министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Напоминаем:

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.