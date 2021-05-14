Банк Англии признал законным bail-in еврооблигаций Приватбанка на 595 миллионов долларов

Центральный банк Англии признал законным процедуру bail-in трех выпусков еврооблигаций Приватбанка на сумму 595 миллионов долларов Национальным банком в процессе национализации финучреждения в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Банка Англии, НБУ.

Решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) по четырем займам, предоставленным UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку.

Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании.

Впоследствии НБУ направил запрос в Банк Англии о признании соответствующей процедуры.

Отмечается, что в соответствии с разделом 89H Закона о банковской деятельности 2009 года Банк Англии провел анализ, чтобы установить, можно ли в целом сравнить процедуру bail-in третьей страны с британской процедурой банкротства учитывая ее цели и ожидаемые результаты.

В результате, согласно законодательству, Банк Англии решил признать bail-in еврооблигаций Приватбанка, а Казначейство Ее Величества согласовало данное решение, говорится в заявлении.

Напоминаем:

Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако при их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018, из которых 40 млн долларов был погашен в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году. В рамках одного из выпусков также состоялся довыпуск.

Экономическая правда