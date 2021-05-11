Новости 11 мая: подозрение Медведчуку, декларирование цен на топливо

О Медведчуке: Правоохранители подозревают кума Путина председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Об Укрзализныце: По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Об олигархах: При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".

О дорогах: За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года

О топливе: Кабмин опубликовал постановление, согласно которому отдельные виды топлива вносятся в перечень товаров, имеющих важную социальную значимость - за 20 дней до увеличения цены на 1% и более изменения нужно декларировать правительству

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