Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі - деталі підозри

Правоохоронці підозрюють кума Путіна голову політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Джерело: текст підозри Медведчуку, з яким вдалось ознайомитись УП

Деталі: За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук отримав дозвіл для ТОВ "Нові проекти" на розробку родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії (там видобувають нафту і газ, загальні запаси яких розцінені в 38,85 мільярда грн).

В 2015 році Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації цього підприємства і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ). Нараз СБУ та Офіс генпрокурора проводять спільний брифінг і розповідають про підозру.

На брифінгу журналістам було продемонстровано аудіозапис розмов Медведчука з представником уряду РФ. Йдеться про заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака (який бере участь у переговорах "Нормандського формату" на рівні радників –ред).

Голова СБУ Іван Баканов, зазначив, що експертиза підтвердила їх аутентичність.

Очільники відомств підтвердили, що це лише частина матеріалів, які розслідуються щодо Медведчука, в цих епізодах слідство вийшло на стадію оголошення підозри.

Що передувало: У 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища фірмі "Новые проекты". Журналісти дослідили зв'язок компанії з Віктором Медведчуком.

Українська правда