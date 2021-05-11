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"Велике будівництво": Офіс генпрокурора назвав кількість відкритих кримінальних справ 

Вівторок, 11 травня 2021, 14:38
 

За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит ЕП.

Так, в ОГП повідомили, що обласні прокурори координували діяльність правоохоронців щодо перевірок законності використання бюджетних коштів "Великого будівництва". У 2020 році ці питання були розглянуті на 40 координаційних та 5 спільних нарадах керівників правоохоронних органів.

Зрештою, за охоплений вивченням період було розпочато 57 кримінальних проваджень, 40 – скеровано до суду. Загалом за 11 місяців 2020 року правоохоронці виявили 429 кримінальних правопорушень у зазначеній сфері, зокрема, під час проведення закупівель, визначення вартості робіт і матеріалів, виконання та прийняття робіт.

З них за фактами шахрайства – 7; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 280; легалізації майна одержаного злочинним шляхом – 4; нецільового використання бюджетних коштів – 1.

Також виявлено 26 кримінальних правопорушень за фактами зловживання владою чи службовим становищем, 6 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права; 81 – службової недбалості та службового підроблення; 1 –  хабарництва та ще 21 за іншими статтями.

В ОГП додали, що станом на 1 грудня 2020 року правоохоронці розслідують 866 кримінальних проваджень зазначеної категорії. За результатами розслідування у 86 кримінальних провадженнях обвинувальні акти скеровано до суду, у решті - досудове розслідування тривало. Повідомлено про підозру 108 особам.

У скерованих до суду органами Національної поліції України кримінальних провадженнях сума встановлених збитків згідно експертизи становила 35 млн грн, відшкодовано – 5,1 млн грн, накладено арешти на майно вартістю 13,6 млн грн. 

Загалом у провадженні судів перебувало понад 190 кримінальних проваджень зазначеної категорії. Минулоріч судами постановлено 8 обвинувальних вироків стосовно 8 осіб.

Також, додали в ОГП, упродовж 11 місяців 2020 року пред’явлено 29 позовів, на понад 1 млрд грн, задоволено 8 позовів на 222 млн грн, решта знаходилася на судовому розгляді.

 

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Нагадуємо:

Наприкінці 2020 року Офіс генпрокурора розпочав перевірку дотримання законодавства під час будівництва об’єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".

Економічна правда

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