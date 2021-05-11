"Укрзалізниця" уперше за 12 місяців вийшла на прибуток

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Про це заявив в.о. правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

"Фіксуємо перший місяць прибутковості за останні 12 місяців. На жаль, кризові явища у світовій та українській економіці, що почались в березні минулого року, пандемія коронавірусу та скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток Укрзалізниці, проте ми зламали цю негативну тенденцію", - сказав Юрик.

За його словами, такого результату досягли завдяки впровадженню оперативного антикризового плану "без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію".

"Незважаючи на важкий минулий 2020 рік, Укрзалізниця залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків за підсумками 2020 року й перерахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн", - додали в прес-службі.

"Наша компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для максимізації дохідних надходжень, розвитку вантажного бізнесу, росту привабливості й сервісу пасажирських перевезень, підвищуючи пріоритизацію й ефективність видатків", - сказав Юрик.

Раніше Кабмін затвердив консолідований фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік - він передбачає загальні доходи компанії в сумі 93 млрд грн та інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.

Нагадуємо:

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

"Укрзалізниця" в 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку.

Економічна правда