Уряду звітуватимуть про підвищення цін на пальне на понад 1%

Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду.

Про це йдеться у постанові №450 від 29 березня.

Зміни роздрібних цін декларуватимуть на бензин марки А-92 та А-95, а також на дизельне пальне.

У постанові зазначається, що декларування змін відбувається "у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1% і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування."

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі направило на розгляд уряду проект-постанови, який регулює ціни на паливо в період карантину.

Економічна правда