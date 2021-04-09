Новости 9 апреля: потребительские цены растут, убытки Укрзализныци и Нафтогаза

О 8 тысячах: Закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах, вступил в силу 9 апреля.

Об облигациях: Инвестиционная компания J.P. Morgan внесла Украину в перечень Index Watch Positive - в течение полугода страна может попасть в индекс гособлигаций развивающихся рынков (GBI-EM)

О каннабисе: Кабинет министров принял постановление, согласно которому некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Об инфляции: В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

О Нафтогазе: По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год

Об УЗ: Укрзализныця по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривень, в 2019 году прибыль составила почти 3 миллиарда

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