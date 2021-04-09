У березні інфляція у річному вимірі прискорилась до 8,5% – Держстат

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що базова інфляція в березні 2021 року порівняно з лютим становила 1,6%, з початку року - 2,4%

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія.

На 1-4,8% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби.

"Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%", - додали у Держстаті.

"Ціни на транспорт зросли на 1,8% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 5,7%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті - на 4,4% та 1,6% відповідно", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2021 року інфляція виявилась вище прогнозу, проте НБУ підтверджує інфляційну мету 5% +/- 1 в.п., готовий за необхідності застосовувати інструмент облікової ставки і очікує перелому в динаміці інфляції в серпні-вересні цього року.

У лютому 2021 року споживчі ціни порівняно з січнем зросли на 1%, з початку року - на 2,3%, а порівняно з лютим 2020 року - на 7,5%.

У НБУ пояснили, що прискорення споживчої інфляції у лютому до 7,5% у річному вимірі насамперед пов'язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

У січні 2021 року інфляція на споживчому ринку становила 1,3% порівняно з груднем 2020 року, у річному вимірі (порівняно з січнем 2020 року) - 6,1%.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році очікується незначний рівень інфляції - 5+1 відсоток в показниках НБУ, в уряді зацікавлені, щоб інфляція розігрівала економіку.

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому - 5%.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда