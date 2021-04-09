Україну незабаром можуть включити до впливового індексу держоблігацій

Інвестиційна компанія J.P. Morgan внесла Україну до переліку Index Watch Positive – упродовж пів року країна може потрапити в індекс держоблігацій ринків, що розвиваються (GBI-EM).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на публікацію J.P. Morgan.

"Watch буде оновлено у найближчі шість місяців, аби додатково вказати їхній потенційний статус в індексі", -– йдеться в повідомленні J.P. Morgan.

Частка України у найбільш значущому рейтингу серії GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) може становити близько 0,12%. Наразі до індексу може увійти лише один випуск держоблігацій – паперів із погашенням у лютому 2025 роки, випущених на номінальну суму 41,08 млрд грн з поточною ринковою вартістю 46,475 млрд і прибутковістю 12,35%.

Лише він відповідає критеріям мінімальної непогашеної суми (від 1 млрд дол) і терміну погашення (від 2,5 року). Україна також розглядатиметься для включення у "вузькі" індекси GBI-EM, де відсутні нормативні або податкові перешкоди.

У матеріалах вказується, що Україна докладає постійних зусиль для підвищення ліквідності на внутрішньому ринку держоблігацій та прихильна до побудови еталонної (benchmark) кривої прибутковості завдяки концентрації випусків на користь еталонних облігацій.

Крім того уряд також прийняв постанову про розширення кола первинних дилерів, який раніше був обмежений тільки банками. Частка нерезидентів у результаті цих та інших зусиль на ринку ОВДП зросла з 1% до 11,4%.

J.P. Morgan зазначає, що випуск ОВДП на термін від 3 до 5 років може допомогти Україні збільшити свою частку в індексах, адже папери більшого терміну непопулярні у внутрішніх учасників, а без них складно створити ліквідний ринок.

Щодо ліквідності вторинного ринку кажуть, що вона помітно покращилася за останні кілька років. За даними Нацбанку України, середньомісячний обсяг торгів гривневими ОВДП виріс в 3 рази.

Раніше урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца зазначав, що входження в індекси GBI-EM дозволить розраховувати на додатковий попит від індексних фондів. За оптимістичними оцінками – до декількох сотень мільйонів доларів.