Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку у 2020 році

Укрзалізниця за підсумками 2020 року отримала чистий збиток у 11,9 мільярда гривень, у 2019 році прибуток становив майже 3 мільярди.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, консолідований звіт компанії за 2020 рік.

Загалом дохід від реалізації становив минулоріч 75,29 млрд грн (у 2019 році – 90,35 млрд грн). Збиток компанії до оподаткування становив 11,93 млрд грн. Загалом, збиток компанії за 2020 рік становив 11,9 млрд грн.

В УЗ пояснюють, що на показник вплинуло зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 2019 роком: на 10,3% та 58,3% відповідно. Так, від пасажирських перевезень отримано 4,13 млрд грн (у 2019 році – 9,91 млрд грн), від вантажних – 65,02 млрд грн (у 2019 році – 72,49 млрд грн).

Також вплинуло значне коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць у розмірі 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн чистого прибутку у 2019 році.

Ще пів мільярда компанія отримала у частині інших сукупних збитків, переважно на витрати від перерахунку зобов’язань за виплатами працівникам. Як пояснюється у примітках до звітності, "група зобов’язана компенсувати Державному пенсійному фонду суми додаткових пенсій певним категоріям її теперішніх та колишніх працівників, які мають право раннього виходу на пенсію, внаслідок роботи в шкідливих та/або небезпечних умовах праці".

Таким чином, після оподаткування сукупний збиток Укрзалізниці становить 12,38 млрд грн.

В Укрзалізниці збитки пояснили впливом пандемії, передусім йдеться про тимчасове припинення пасажирських перевезення за всіма видами сполучення.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

Економічна правда