Суд не отменил запрет на назначение нового главы Приватбанка

Хозсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство Приватбанка об отмене запрета для банка и Кабмина совершать любые действия по избранию и назначению главы правления.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 6 апреля.

Отмечается, что соответствующий запрет был введен постановлением этого суда от 24.02.2021 в качестве меры обеспечения иска "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка", которую связывали с экс-владельцами банка.

"Согласно судебным материалам, Приватбанк среди прочего указывал, что принятые судом меры обеспечения по своему содержанию является тождественным удовлетворению исковых требований, что прямо противоречит п. 11 ст. 137 ГПК Украины, а также они негативно влияют на управление банком и его текущую деятельность" , - говорится в сообщении.

"Поскольку в заседании банк сообщил, что, по его мнению, запрещено проведение конкурса в целом, то суд считает необходимым указать, что определением суда от 24.02.21 ограничены полномочия банкп (Наблюдательного совета), определенное статьей 152 Устава АО КБ "Приватбанк", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.062019 № 594, только как завершающий, конечный этап проведения конкурса. При том, что иск касается запрета проведения закрытого конкурса вообще.

То есть, до момента разрешения спора по установлению законности проведения конкурса в целом, судом обеспечено иск путем запрета избрания определенного победителя конкурса на должность руководителя банка и назначения такого лица председателем правления банка, как конечного этапа всей конкурсной процедуры", - заявили в суде.

Напоминаем:

Северный апелляционный суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции государственного ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым суд запретил проведение закрытого конкурса на должность председателя правления банка.

Ранее Северный апелляционный хозсуд открыл производство по жалобам Кабмина и Приватбанка о запрете проведения закрытого конкурса на должность председателя правления банка, рассмотрение назначили на 31 марта.

Хозсуд г. Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза Приватбанка, которым запретил финучреждении проводить конкурс на должность председателя правления.

23 января завершилась действие контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, до момента нового назначения и.о. председателя правления будет Анна Самарина.

Петр Крумханзл руководил Приватбанком три года, возглавил его в начале 2018 года.

Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.