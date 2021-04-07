Новости 7 апреля: утвердили годовые тарифы на газ, цены на такси исследуют антимонопольщики

О годовых тарифах на газ. Нацкомиссия по тарифам утвердила годовой газовый продукт - с 1 мая его введут по умолчанию для всех потребителей.

О ценах на такси. Антимонопольный комитет начал расследование по ценам на услуги такси с введением локдауна в Киеве, когда стоимость поездки могла достигать тысячи и выше гривен.

Об "Аркаде". Меморандум о завершении строительства объектов "Аркады" подписали 7 апреля - дома "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" завершит застройщик "Столица Групп".

Об МВФ. Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

О выплатах ФЛП. Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах - зарегистрироваться в "Дии" на получение помощи можно будет на следующей неделе.

О резервах. Международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств - по итогам марта составили 27 млрд долларов (-5%).

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