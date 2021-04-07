ЖК "Аркады" достроит "Столица Групп": подписали меморандум

Меморандум о завершении строительства объектов "Аркады" подписали 7 апреля - дома "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" завершит застройщик "Столица Групп".

Об этом сообщается во время трансляции презентации меморандума.

Во время своего выступления глава КГГА Виталий Кличко отметил, что застройщик собрал более 13 млрд грн, после чего вкладчики не получили квартир. "Достроить комплексы будет ООО "Столица Групп". Финансироваться достройка будет за счет поступления от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства компании "Аркады" и средств на счетах "Аркады", а также за счет продажи нереализованных квартир и нежилых помещений комплексов".

Также участие примут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку, но не успели выплатить полную стоимость жилья. В частности, привлекать средства бюджета за счет госфинансирования кредитов, в частности - под госгарантии. Контролировать выполнение дирекция по вопросам достройки ЖК. Контролировать выполнение дирекция по вопросам достройки ЖК.

Министр МВД Арсен Аваков во время выступления добавил, что министерство имеет предварительные выводы по материалам следствия в отношении сотрудников "Аркады".

Также, по словам директорки Фонда гарантирования вкладов физлиц Светланы Рекрут, уже передано 90% информации от ФГВФЛ к новому управляющему. После завершения передачи он будет иметь "полные права и может завершать те обязательства, которые на него положило государство и положил суд".

Рекрут добавила, что в отношении вкладчиков банка "Аркада", выплачено уже 70% гарантированной суммы, или 262 млн.

Напоминаем:

Между банком "Аркада" и заемщиками заключено уже 265 дополнительных соглашений по реструктуризации их задолженности - это почти каждый второй ипотечный кредит в банке.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил уже более 184 млн грн вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" - это 71,1% общей суммы выплат гарантированного возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс грн и полностью гарантированы государством.

Ранее в Нацбанке заявили, что не имеют правовых оснований для заключения меморандума по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада".

Согласно тексту меморандума по достройке жилых комплексов банка "Аркада", энергокомпания "ДТЭК Киевские электросети" обязуется построить за свой счет подстанцию и воздушную линию. В самой компании говорят, что это незаконно.

Подробнее читайте в статье: Строительный треугольник: как Кличко, община Киева и Stolitsa Group решают проблему "Аркады"

Экономическая правда