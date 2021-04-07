Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдауна

Антимонопольный комитет начал исследования по ценам на услуги такси с введением локдауна в Киеве, когда стоимость поездки могла достигать тысячи и выше гривен.

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, в связи с ограничением работы транспорта в Киеве стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый день действия действия ограничений 5 апреля. "Об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказ такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много".

Хмельницкий добавил, что особенно много жалоб поступило по компаний со значительной долей заказов в Киеве, а именно "Убер", "Болт" и "Уклон".

"Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", - заявил он.

Поэтому Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследования по соблюдению участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок в период усиленного карантина.

Напоминаем:

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

С 5 апреля в столице не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.

Экономическая правда