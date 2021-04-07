Регулятор ввел годовой тариф на газ

Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) на заседании 7 апреля утвердила годовой газовый продукт - с 1 мая его введут по умолчанию для всех потребителей до 30 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое решение обезопасит бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа. В течение года они смогут потреблять природный газ по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 01 мая текущего года по 30 апреля следующего года.

В то же время, говорят в Нацкомиссии, поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для потребления бытовым потребителям.

"С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их от турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, который будет предлагаться поставщиком", - отметил во время заседания председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Поставщики природного газа для бытовых потребителей должны провести расчеты и обнародовать до 25 апреля 2021 года на собственных сайтах цены на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения.

Напоминаем:

Возвращение к контролю над ценами на газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, заявили в МВФ.

Сообщалось, что Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

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Экономическая правда