Международные резервы Украины снизились на 5% в марте - НБУ

Международные резервы Украины в марте продолжили снижаться из-за объемов погашения государственных обязательств - по итогам марта составили 27 млн долларов (-5%).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долларов. В частности, 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Поступления от размещения внутренних гособлигаций составляли 473,7 млн долларов.

В пользу Международного валютного фонда в марте было выплачено 508,2 млн долларов.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долларов.

Третьим фактором являются операции регулятора на межбанке. Преимущественно рынок был сбалансированным в течение месяца, но в отдельные дни наблюдалась избыточное предложение валюты. Так, НБУ пополнил резервы на 50,5 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Напоминаем:

В течение февраля международные резервы Украины сократились на 1% до 28,5 млн долларов из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Экономическая правда





