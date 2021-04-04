Новости выходных: санкции против контрабандистов, меморандум с нефтетрейдерами

О санкциях против контрабандистов. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

О договоре с АЗС. Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

О возмещении НДС. Львиную долю возмещения НДС из бюджета получают 2 отрасли экономики: перерабатывающая промышленность (63,4 млрд грн в 2020 году) и торговля и ремонт автотранспорта (47,3 млрд грн).

Об "инвестнянях". Агропредприятия уже подали заявки на получение господдержки инвестиционных проектов в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" на сумму 363 миллиона долларов.

О новом члене набсовета Ощадбанка. После увольнения Тараса Кириченко правительство назначило Тапанову Розу членом наблюдательного совета Ощадбанка.

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