"Инвестняни": Аграрии уже подали заявки на более 360 миллионов долларов

Агропредприятия уже подали заявки на получение господдержки инвестиционных проектов в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" на сумму 363 миллиона долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач.

С начала года госучреждение получило обращений относительно новых инвестиционных проектов от 5-ти агроперерабатывающих компаний на общую сумму 363 млн долларов.

Эти компании могут получить государственную поддержку в соответствии с новым законом.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекту со значительными инвестициями.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.