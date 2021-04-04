"Инвестняни": Аграрии уже подали заявки на более 360 миллионов долларов
Агропредприятия уже подали заявки на получение господдержки инвестиционных проектов в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" на сумму 363 миллиона долларов.
Об этом сообщил исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач.
С начала года госучреждение получило обращений относительно новых инвестиционных проектов от 5-ти агроперерабатывающих компаний на общую сумму 363 млн долларов.
Эти компании могут получить государственную поддержку в соответствии с новым законом.
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Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекту со значительными инвестициями.
Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.
17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
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