Кабмин одобрил проект меморандума с нефтетрейдерами

Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Соответствующее распоряжение №270 от 2 апреля обнародовано на его сайте, передает "Интерфакс-Украина".

Меморандум должен подписать министр экономики Игорь Петрашко.

Текст документа в распоряжении отсутствует.

Согласно данным агентства агентства, представители власти последние несколько недель проводят переговоры с сетями АЗС, предлагая им понизить цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендуют установить цену до 30 грн за литр.

В свою очередь крупные сети в очередной раз требуют усилить борьбу с "чёрным" и "серым" рынком и обеспечить равные условия конкуренции.

Напоминаем:

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы для борьбы с нелегальным рынком топлива на уровне каждой области, в частности проверять автозаправочные станции ..

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