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Кабмин заполнил вакансию в наблюдательном совете Ощадбанка

Воскресенье, 4 апреля 2021, 11:47

После увольнения Тараса Кириченко правительство назначило Тапанову Розу членом наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщает правительственный портал

Новое назначение Кабмин утвердил 2 апреля распоряжением № 269-р.

"Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества                   "Государственный сберегательный банк Украины "Тапанову Розу Асхативну как представителя государства от Кабинета Министров Украины", - отмечается в сообщении.

По данным Опендатабот, Роза Тапанова:

  • Руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
  • Руководитель и владелец 75% адвокатского объединения "Международная юридическая компания", ликвидированного в 2020 году.
  • Бывший основатель ООО "Юго-западная строительная группа" (11 февраля 2021-му вышла из учредителей)
  • Бывший основатель ООО "Проф-М" (11 февраля 2021-му вышла из основателей, а 15 февраля сложила полномочия руководителя)
  • Основатель ликвидированной компании ООО "Консул".

Напомним:

Кабмин своим распоряжением № 268-р от 1 апреля, прекратил полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко.

4 декабря 2019 решением КМУ Кириченко был назначен членом наблюдатльного совета Ощадбанка как представителя государства от Кабмина.  Ранее, с 2013 по 2019 год, Кириченко занимал должность председателя правления Правэкс Банка.

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