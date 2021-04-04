Кабмин заполнил вакансию в наблюдательном совете Ощадбанка

Украинская "ракета", в которую никто не верил: история сервиса доставки еды Rocket Как появился и как зарабатывает украинский сервис доставки еды, почему в проект не верили инвесторы и благодаря чему он взлетел. (укр)

Год – плюс, ФЛП – минус: как малый бизнес пережил первый год карантина Что случилось с физлицами-предпринимателями за последний год и сильно ли они пострадали? ЭП исследовала этот вопрос с помощью открытых статистических данных и информации от налоговиков. (укр)