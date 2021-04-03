Стало известно, какие отрасли получили больше возмещения НДС в 2020
Львиную долю возмещения НДС из бюджета получают 2 отрасли экономики: перерабатывающая промышленность (63,4 млрд грн в 2020 году) и торговля и ремонт автотранспорта (47,3 млрд грн).
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
По их словам, все остальные отрасли получают значительно меньшие объемы возмещения, по сравнению с этими лидерами. В частности, аграрии ( "Сельское, лесное и рыбное хозяйство") занимают лишь 6 место в рейтинге получателей с 4,2 млрд грн в 2020 году.
"Среди отраслей-лидеров прослеживается определенная сезонность в объемах возмещения: обычно во второй половине года они получают значительно ниже объем возмещения, чем в первой половине. А представители отрасли "торговля и ремонт автотранспорта" обычно наименьшие объемы возмещения (почти вдвое ниже обычного показателя) получают в июле-августе каждого года", - говорится в сообщении.
В целом в ТОП 5 отраслей по объему возмещения НДС в Украине относятся:
-Перерабатывающая промышленность.
-Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
-Добывающая промышленность и разработки карьеров.
-Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.
Снабжение электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.
Аналитики подчеркивают, что перерабатывающей промышленности принадлежит в т.ч. переработка сырья сельского, лесного и рыбного хозяйства (например, переработка свежей рыбы, пастеризацию и разлив молока в бутылки).
"После значительного увеличения объемов возмещения для этой отрасли в 2019 году, в 2020 году они упали почти на четверть, что, вероятно, стало следствием замедления экономической деятельности в результате ковид-кризиса", - резюмировали в центре.
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