Витренко рассчитывает уже в этом году улучшить результаты работы "Нафтогаза"

Новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко своими задачами на посту, в частности, назвал улучшение результатов работы НАК и увеличение собственной добычи газа.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Я рассчитываю на то, что в ближайшее время мы значительно улучшим результаты работы НАК в интересах конечного владельца - украинского народа. Результаты прошлого года для НАК были достаточно неутешительными, был, к сожалению, значительный убыток, были неутешительные операционные результаты, сокращалась добыча.

Но задачей правительства, фактически националной задачей для НАК является как раз решение проблем, увеличение собственной добычи газа (для этого в структуре НАК есть "Укргаздобыча", которое мы собираемя развивать)", - сказал Витренко.

По его словам, также среди задач - чтобы "Нафтогаз" "вернулся к положительной тенденции, которую наблюдали, начиная с 2015 года, когда "Нафтогаз" превратился в прибыльную компанию".

"К сожалению, в прошлом году "Нафтогаз" стал убыточным, в определенной степени неожиданно для правительства, которое еще в конце прошлого года утверждалл финансовый план со значительной прибылью.

К сожалению, "Нафогаз" показал убыток, подтвержденный международными финансовыми аудитами, в сумме более 19 млрд грн. Задача, которую ставило правительство, ставила Украина - улучшить результаты работы, и я рассчитываю на то, что уже в этом году мы продемонстрируем совсем другие, положительные результаты", - добавил он.

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете было переизбрано в том же составе.

Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева - назвали решение "юридической манипуляцией" – представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Андрей Коболев, которого 28 апреля Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза", заявил, что чиновники "сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".

Андрей Коболев, которого 28 апреля правительство уволило с должности правления "Нафтогаза", намерен обжаловать способ свого увольнения.

Экономическая правда