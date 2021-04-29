Коболев обжалует свое увольнение из "Нафтогаза"

Андрей Коболев, которого 28 апреля правительство уволило с должности правления "Нафтогаза", намерен обжаловать свое увольнение.

Об этом сообщают в пресс-службе "Нафтогаза" в Facebook и сам Коболев в Facebook.

"Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил коллектив группы за семь лет совместной работы над внедрением реформ в нефтегазовом секторе.

Он отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета Министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не влияют на работу группы", - заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций группы "максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы".

В то же время сам Коболев написал в Facebook, что у него "есть претензии к вчерашним решениям правительства".

"Не в части моего увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления.

С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики", - заявил он.

По его словам, "вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки, и против этого мы еще готовы повоевать".

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете было переизбрано в том же составе.

Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева - назвали решение "юридической манипуляцией" – представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Андрей Коболев, которого 28 апреля Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза", заявил, что чиновники "сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".

Экономическая правда