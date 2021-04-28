В "Нафтогазе" назвали увольнение Коболева "юридической манипуляцией"

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева - назвали решение "юридической манипуляцией" – представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

Компания опубликовала соответствующее заявление.

"Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", - комментирует группа решение Кабмина 28 апреля.

Согласно уставу компании и закону "Об акционерных обществах", представление предложений относительно назначения / увольнения председателя правления и принятия соответствующего решения является исключительной компетенцией наблюдательного совета.

Так, в "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями.

"Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - подытожили в НАК.

Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете было переизбрано в том же составе.

Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда