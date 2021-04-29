Коболев: Я не считаю, что решение Кабмина было легитимным

Приняв решение о смене главы правления "Нафтогаза" без представления набсовета, Кабмин нивелировал его роль во всех государственных компаниях.

Об этом заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе.

Это важно не только для "Нафтогаза", или для меня лично, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", - сказал Коболев.

По его словам, принятое 28 апреля решение будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его необходимо обжаловать.

"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь - он де-факто сказал всем руководителям государственных предприятий: "Наблюдательный совет больше не важен.

Не важно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я. Если эта история останется в текущем состоянии - это значит, что наблюдательный совет для менеджмента любой компании теперь никто", - подчеркнул Коболев.

"Акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании.

Если акционер чем-то недоволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить наблюдательный совет, а затем новый совет определит, что в компании правильно, а что нет", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете было переизбрано в том же составе.

Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева - назвали решение "юридической манипуляцией" – представление о назначении или увольнении главы правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривень из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Андрей Коболев, которого 28 апреля Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза", заявил, что чиновники "сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".

Андрей Коболев, которого 28 апреля правительство уволило с должности правления "Нафтогаза", намерен обжаловать способ свого увольнения.