Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,71 - 27,74 гривни;
Евро - 33,55 - 33,58 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,63 - 27,81 гривни. Евро покупают по 33,32 гривни, продают по 33,70 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,76 гривни, евро - 33,37 - 33,49 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 апреля на уровне 27,79 гривни.
28 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 28 апреля на уровне 27,77 гривни.
28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Экономическая правда
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