Витренко рассказал, кто предложил ему возглавить "Нафтогаз"

Новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, что возглавить НАК ему предложили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером - министром энергетики в силу объективных и субъективных причин не удается реализовать, тогда руководство страны - и президент, и премьер министр - предложили рассмотреть такой вариант", - отметил Витренко.

По его словам, это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию.

"Честно говоря, я (в 2020 году - ред.) уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003 году, затем в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м ..,. - то есть раз пять, и каждый раз думал, что точно это в последний раз. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", - добавил он.

Витренко сказал, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

При этом он отверг предположение, что фактор его сложных отношений с Кооболевим мог сыграть определенную роль в замене глвы правления "Нафтогаза".

"Если бы это было так, то могло бы сработать гораздо раньше", - сказал Витренко.

По его словам, противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал ставить главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений.

"Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять "Нафтогаз", потому что если ничего не делать, то "Нафтогаз" станет убыточным", - заявил новый глава правления компании.

"Это не было какой-то моей персональной мечтой. Я просто делаю (принимаю предложение возглавить НАК - ред.), потому что понимаю ответственность.

Это может пафосно звучит, но компания для меня родная. Мне всегда было больно смотреть на какие-то проблемы "Нафтогаза", что по другим направлениям не было тех успехов, на которые можно было бы рассчитывать", - пояснил Витренко свою мотивацию.

Напоминаем:

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Кабмин назначил с 29 апреля Витренко главой правления "Нафтогаза". В марте 2020 года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 млрд гривен из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности". НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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