Группа "Нафтогаз" получила почти 37 миллиардов убытка в 2020 году

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год.

Об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

В частности, согласно отчету, в 2020 году чистый доход от реализации продукции составил 121, млрд грн, а себестоимость продукции – 121,9 млрд грн. Следовательно, валовой убыток от операционной деятельности составил 0,8 млрд грн.

В 2019 году от продажи продукции НАК получил на треть больше – 178,35 млрд грн, себестоимость составила 147,31 млрд грн. Таким образом госпредприятие получило 31 млрд грн прибыли в 2019 году. В частности, в тот год "Нафтогаз" до проведения анбандлинга получил от транспортировки газа по контракту с "Газпромом" 33,5 млрд грн

До уплаты налогов убыток "Нафтогаза" в 2020 году составил 11,95 млрд грн.

Чистый убыток компании от операционной деятельности 2020 года снизился до 17,33 млрд грн по сравнению с прибылью в 50,66 млрд грн в 2019 году.

Эти финансовые показатели учитывают 32,2 млрд грн компенсации от правительства за продажу газа для нужд населения на условиях ПСО, которую НАК получил в декабре 2020 года, и 68 млрд грн компенсации от "Газпрома" по судебным искам, 2019 года.

Компания также дополнительно получила 20,36 млрд грн убытков от участия в капитале ассоциированных и совместных предприятий 2020 года. В 2019 году эти убытки составили 40 млрд грн.

Таким образом, совокупный убыток НАК "Нафтогаз Украины" 2020 года составляет 36,93 млрд грн по сравнению с доходом за 2019 год в сумме 9,9 млрд грн.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда