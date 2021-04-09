Коболев вскоре назовет "корректную" сумму убытков "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности".

Об этом он написал в Facebook.

В частности, он отметил, что компания не имеет права комментировать финансовые показатели до официального обнародования отчетности.

"По правилам, соблюдение которых от нас требуют инвесторы и акционер, компания обязательно вскоре обнародует документы со всеми комментариями и объяснениями", - отметил Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" назвал информацию об убытках в 36,93 млрд гривен некорректной, однако никаких аргументов против тоже не привел.

Напоминаем:

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда