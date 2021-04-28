Бойко снова временно возглавил Минэнерго

минэнерго

После того, как временно исполняющим обязанности главы НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

"Временным исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Бойко Юрия Николаевича", - сообщили в правительстве.

Юрий Бойко (тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова) является заместителем министра энергетики, временно возглавлял ведомство после освобождения бывшей в.и.о Ольги Буславец в ноябре-декабре прошлого года.

С декабря обязанности министра энергетики выполнял Юрий Витренко, что в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента, в частности рассмотрят назначение министра энергетики.

Экономическая правда