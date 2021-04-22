Новости 22 апреля: кредитный рейтинг "Укрзализныци" снизили, хищения 72 миллионов в банке "Аркада"

О санкциях: Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридических лиц, решения по которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

Об "Укрзализныце": Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

О Гладковском: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь" Игоря Гладковского.

О спецпошлинах: Межведомственная комиссия по международной торговле решила установить спецпошлины в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.

Об "Аркаде": Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка "Аркада", речь идет о присвоении 72 миллионов гривен

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