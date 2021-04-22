Розкрадання 72 мільйонів в "Аркаді": завершили досудове розслідування

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ "АРКАДА" та 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за даними джерел УП у правоохоронних органах йдеться про Костянтина Паливоду.

За результатами розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є банк.

Шляхом видачі кредиту та подальших операцій з використанням підконтрольних підозрюваному суб’єктів господарювання з фондів були виведені кошти у сумі 50 млн гривень. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн гривень.

Відтак, банку "Аркада" було заподіяно майнову шкоду у 72 мільйони гривень. Про підозру у справі повідомлено ексголові правління та 4 службовцям банку, а також 4 керівникам-пособникам підконтрольних товариств.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт скеровують до суду для розгляду по суті.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що правоохоронці повідомили про нову підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень - ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Спільникам власника визнаним неплатоспроможним банку "Аркада" Костянтина Паливоди повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

3 вересня Паливоді повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

Економічна правда