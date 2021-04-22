НАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася".

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Передісторія:

21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда