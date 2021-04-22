Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО: список

Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

Джерело: Указ президента №169

Деталі: Йдеться про таких фізичних осіб:

Амірханян Араік Хачікович – має громадянство України та Вірменії, власник будівельних компаній, є фігурантом низки проваджень, підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Куршутов Сєяр Османович – громадянин України, бізнесмен; Черепинський Олександр Юхимович – громадянин України, бізнесмен, фігурував в журналістських розслідуваннях про махінації на закупівлях в Миколаївському та Запорізькому аеропортах; Кукоба Едуард Якович – громадянин України, бізнесмен; Доронін Олег Володимирович – громадянин України, бізнесмен; Мелконян Тигран Сасунікович – громадянин України; Полуситок Володимир Михайлович – громадянин України, раніше працював на Львівській митниці. Амінєв Денис Марселович – громадянин України, ексспівробітник Одеської митниці, фігурував у справі крадіжки 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем із Одеського порту; Сердюк Сергій Павлович – громадянин України, кілька років тому працював в органах прокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси. Грібанов Михайло Олександрович – громадянин України, колишній керівник Одеської митниці, звільнений у 2020 році, намагався поновитись на посаді через суд. Попов Андрій Юрійович – громадянин України; Богданов Олег Валерійович – громадянин України, працював заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями – начальником відділу провадження у справах про порушення митних правил Київської міжрегіональної митниці Міндоходів; Дворак Юрій Миколайович – громадянин України, колишній керівник Київської митниці, перед цим працював у Державній фіскальній службі, підпадав під люстрацію.

У результаті застосування санкцій проти цього переліку осіб їх активи будуть заблоковані, вони будуть обмежені у торговельних операціях, не зможуть виводити капітал за межі України тощо. Санкції запроваджені на три роки.

Також під санкції потрапили 95 юридичних осіб, зокрема, пов’язаних із вказаними вище фізичними особами.

Йдеться такі компанії: ПП "Полтавабудцентр", ТОВ "Миколаївбудцентр, ТОВ "СПМК – 17", ТОВ "Фінбізнесгруп", ТОВ "Граніт – 001", компанія "нарек Яхтінг Лімітед", ТДВ "Первомайський спеціалізований кар'єр", ТОВ "М-БУД ГРУП", Консорціум "Дорлідер", ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер", Представництво "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi", ТОВ "Строітєльная компанія "Дорлідер", ТОВ "Граніт-001", ТОВ "Гранд Вінд", ТОВ "Полекс Експрес", Приватне підприємство "Магістраль автотранзит-плюс", ТОВ "Магістраль автотранзит-сервіс", ТОВ "Гелаксі Плюс", ТОВ ""Каррор", ТОВ "ТК Моріс", ТОВ "Медисона".

У списку також є ТОВ "Галаксі Техноопт", ТОВ "Профітекс ЛТД", ТОВ "Новіопт", ТОВ "Мікрохім Сінтез", ТОВ "Швейна Фабрика", ТОВ "Креатив Проджект", ТОВ "Блейд Агротранс", ТОВ "Дісері", ТОВ "Дінес Торг", ТОВ "Бастіон Партнер", ТОВ "Джастін Трейд", ТОВ "Терган ЛТД".

Такі ж обмеження будуть стосуватись ТОВ "Е8К", ТОВ "Ритм", ТОВ "Прогрес-Трейдинг", ТОВ "Дейлі Проперті Менеджмент", ТОВ "Вілла Дель Ре", ТОВ "Ворд Трейд", ТОВ "Стандарт ОТ", ТОВ "Мідеус Лімітед", ТОВ "Парма Люкс", ТОВ "УКРТОРГПРОМСНАБ", ТОВ "Нест ТРП", ТОВ "Мікмарор", ТОВ "Інновбудтрейд", ТОВ "Тортел Плюс", ТОВ "Компанія Авто-воз", ТОВ "Скай-Лайн", Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр "Оптимус", ПП "Центр екологічної безпеки", ТОВ "Львівська фармацевтична фабрика", ТОВ "Максимум плюс", ТОВ "Ярославна", ТОВ "Яніна", ТОВ "Т.Д.В. Виробництво", ТОВ "Торгова компанія "Система", ТОВ "Світлиця", ТОВ "Доротея", Товариство з обмеженою відповідальністю – Фірма "Галицький Бескид", ТОВ "Варден Торг".

Окрім того, РНБО запровидило санкції проти ТОВ "Віконд ЛТД", ТОВ "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ГРУЗІЯ-СТИЛЬ", ТОВ "Прімар", ТОВ "Авентус-Оптторг", ТОВ "Ардінг", ТОВ "Форно", ТОВ "Лєзар", ТОВ "Фуд трейд плюс", ТОВ "Тарлев", ТОВ "Борнес Груп", ТОВ "Авто-Імпортер", ТОВ "Техлогістікпро", ТОВ "Оріентекс Продакшен", ТОВ "Шефікс Груп", ПП "Біпавер", ТОВ "Лайт Торг Лімітед", ТОВ "Фортсет", ТОВ "Інгульц", ТОВ "Голденрайз", ТОВ "Альфа Союз 2014", ТОВ "Евклаз", ТОВ "Фірма Севідж", ТОВ "Магістар-СГ", ТОВ "Гольдман Спред", ТОВ "Агросектар", ТОВ "Альтааріх", ТОВ "Надійний брокер", ТОВ "Нейслімс", ТОВ "Техноопт ЛТД", ТОВ "Інтермедіа Компані", ТОВ "Адвен компані", ТОВ "Пробайк Плюс", ТОВ "Брокліс", ТОВ "Севіль", ТОВ "Карго БІ ЕНД Дабл'ю".

Що передувало: 15 квітня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони впровадить другу частину санкцій проти контрабандистів, а також президент Володимир Зеленський доручив розробити законопроєкт про статус олігарха в Україні.

Передісторія:

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.

Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

14 квітня ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України відповідно до схвалених РНБО санкцій за контрабанду.

Українська правда