S&P знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Термін погашення кредиту АТ "Укрзалізниця" в розмірі 116 млн дол в місцевому банку - 30 травня 2021 року. Компанія опрацьовує різні варіанти рефінансування, але ще не забезпечила його для цього платежу.

Ліквідність UR обмежена, а ринки капіталу залишаються нестабільними, тому ми вважаємо, що наразі компанія залежить від сприятливих ділових і фінансових умов для своєчасного виконання своїх фінансових зобов'язань. Ми знижуємо наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента UR до "CCC" з "B-" і поміщаємо рейтинг у CreditWatch із негативним прогнозом", - заявили в S&P Global Ratings.

Водночас в УЗ заявили, що працюють над рефінансуванням боргу, "який негативно вплинув на кредитний рейтинг компанії".

"Провідним рейтинговим агентством Standard&Poors прийнято рішення понизити кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "B-" до рівня "ССС". Причиною такого рішення є виключно методологія агентства щодо визначення рівня рейтингу в залежності від проміжку часу, що залишився до чергової дати погашення боргу.

Так, єдиним фактором цього рішення є наближення в COVID-них обставинах термінів погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк", що припадає на 30 травня поточного року. Як відомо фінансовому ринку, так і агентству, Укрзалізниця працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і без сумніву не допустить виникнення випадку невиконання зобов’язань по запозиченнях", - йдеться у позиції УЗ.

У компанії додали, що у минулому році в умовах пандемії успішно реалізували заходи з підтримки ліквідності, "зокрема проведено роботу з банками щодо збільшення лімітів кредитних ліній та реалізовано заходи з оптимізації витрат".

"Високі кредитні якості є одним з ключових пріоритетів Укрзалізниці та компанія вчергове забезпечить їх підтвердження вже в найближчі тижні.

Про рефінансування зобов’язань буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.