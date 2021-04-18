Новости выходных: рекордсмены по возмещению НДС и рост зарплат

О НДС. В марте плательщикам НДС возмещено 12,1 миллиардов НДС из бюджета. ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения.

О "карантинных" выплатах. Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение 8 тысяч помощи от государства, предприниматели и наемные работники в красных зонах могут подать запрос через портал или приложение Дия.

О зарплатах. Более 62% украинских предприятий намерены повысить зарплаты своим работникам, около 35% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне и около 2% компаний планируют снизить зарплаты в течении следующего года.

Об Укрнафте. ПАО "Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль в 4 миллиарда 287 миллионов гривен за 2020 год, тогда как в 2019 году понесла убытки в 4 миллиардов 57,8 миллионов гривен.

О пенсиях. Пенсионные выплаты для женщин в Украине в среднем на 30% ниже, чем аналогичные выплаты для мужчин.