"Укрнафта" за прошлый год получила чистую прибыль в 4,3 миллиарда

ПАО "Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль в 4 миллиарда 287 миллионов гривен за 2020 год, тогда как в 2019 году понесла убытки в 4 миллиардов 57,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Укрнафта" сообщает ,что 18 мая 2021 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Укрнафта". В повестке дня уточняется что показатель за 2020 год является неаудированным.

Напоминаем:

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

17 ноября 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает механизм погашения налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для "Нафтогаза" на 32,2 млрд грн.