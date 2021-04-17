Трейдер Веревского, комбинаты Ахметова и "дочка" американской агрокомпании получили больше всего возмещения НДС за март
В марте плательщикам НДС возмещено 12,1 миллиардов НДС из бюджета. ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в своем telegram.
По данным Реестра, объем возмещения за март меньше, чем за февраль, на 0,64 млрд грн.
"Частично это обусловлено меньшим количеством операций (3391 против 3473). Частично - увеличением среднего времени между подачей заявления и выплатой возмещения (35 дней в марте и 27 в феврале). Средняя сумма по одной операции является схожей с показателями февраля и составляет 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.
ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за март:
- ДП "САНТРЕЙД" - 1,15 млрд грн,
- ООО "Кернел-Трейд" - 1,05 млрд грн,
- ЧАО "ММК им." - 1,05 млрд грн,
- ЧАО "МК" Азовсталь "- 0,47 млрд грн,
- ОАО "Запорожсталь" - 0,43 млрд грн.
ДП "Сантрейд" - дочернее предприятие американской агропромышленной компании Bunge, осуществляет закупку сырья для этой компании, и является крупным экспортером зерновых и масличных культур.
Как отмечают аналитики, аграрный сектор не входит в пятерку крупнейших получателей НДС.
"Это может объясняться тем, что деятельность этой компании (по основным КВЭДам) относится не к агросектору, а к транспорту и складскому хозяйству ("Сантрейд"). "Кернел-Трейд" по своему КВЭДу относится к оптовой торговле зерном (которая, в свою очередь, входит в секцию КВЭДов "оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов")", - объясняют в центре.
Три другие компании принадлежат, по КВЭДам, к добывающей промышленности и разработке карьеров.
По словам аналитиков, все эти компании являются также одними из крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС за 2019-2020 годы.
Напоминаем:
Львиную долю возмещения НДС из бюджета получают 2 отрасли экономики: перерабатывающая промышленность (63,4 млрд грн в 2020 году) и торговля и ремонт автотранспорта (47,3 млрд грн).
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