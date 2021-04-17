Трейдер Веревского, комбинаты Ахметова и "дочка" американской агрокомпании получили больше всего возмещения НДС за март

В марте плательщикам НДС возмещено 12,1 миллиардов НДС из бюджета. ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в своем telegram.

По данным Реестра, объем возмещения за март меньше, чем за февраль, на 0,64 млрд грн.

"Частично это обусловлено меньшим количеством операций (3391 против 3473). Частично - увеличением среднего времени между подачей заявления и выплатой возмещения (35 дней в марте и 27 в феврале). Средняя сумма по одной операции является схожей с показателями февраля и составляет 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за март:

ДП "САНТРЕЙД" - 1,15 млрд грн, ООО "Кернел-Трейд" - 1,05 млрд грн, ЧАО "ММК им." - 1,05 млрд грн, ЧАО "МК" Азовсталь "- 0,47 млрд грн, ОАО "Запорожсталь" - 0,43 млрд грн.

ДП "Сантрейд" - дочернее предприятие американской агропромышленной компании Bunge, осуществляет закупку сырья для этой компании, и является крупным экспортером зерновых и масличных культур.

Как отмечают аналитики, аграрный сектор не входит в пятерку крупнейших получателей НДС.

"Это может объясняться тем, что деятельность этой компании (по основным КВЭДам) относится не к агросектору, а к транспорту и складскому хозяйству ("Сантрейд"). "Кернел-Трейд" по своему КВЭДу относится к оптовой торговле зерном (которая, в свою очередь, входит в секцию КВЭДов "оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов")", - объясняют в центре.

Три другие компании принадлежат, по КВЭДам, к добывающей промышленности и разработке карьеров.

По словам аналитиков, все эти компании являются также одними из крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС за 2019-2020 годы.

Напоминаем:

Львиную долю возмещения НДС из бюджета получают 2 отрасли экономики: перерабатывающая промышленность (63,4 млрд грн в 2020 году) и торговля и ремонт автотранспорта (47,3 млрд грн).