Большинство украинских компаний намерены повысить зарплаты работникам в ближайший год

Более 62% украинских предприятий намерены повысить зарплаты своим работникам, около 35% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне и около 2% компаний планируют снизить зарплаты в течении следующего года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ за I квартал 2021 года.

В сообщении указывается, что повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд. Баланс ответов составляет 60,6% (в IV квартале 2020 года — 58,9%).

В то же время шестой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — "минус" 1,9% (в IV квартале 2020 года — "минус" 9,9%).

Напоминаем:

Оценки бизнеса относительно экономического роста улучшились впервые с I квартала 2020 года - индекс деловых ожиданий НБУ вернулся к положительному значению 108,4%.