ООН: Женщины получают на 30% меньше пенсии чем мужчины
Пенсионные выплаты для женщин в Украине в среднем на 30% ниже, чем аналогичные выплаты для мужчин.
Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает zn.ua.
"Женщины живут дольше, кроме того стереотипы и бесплатная домашняя работа в течение всей жизни часто не позволяют им получать высокооплачиваемую работу с официальным трудоустройством, — сказала Бачелет.
По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, две трети из них — женщины. При этом 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении усиливает бедность среди женщин-пенсионеров.
Напоминаем:
В этом году правительство планирует увеличить пенсии дважды - в июле и декабре, однако для роста выплат в 2-3 раза необходима пенсионная реформа, а именно - введение накопительной системы в этом году.
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