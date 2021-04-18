Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение "карантинных" 8 тысяч

Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение 8 тысяч помощи от государства, предприниматели и наемные работники в красных зонах могут подать запрос через портал или приложение Дия.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Надеюсь, что местные власти тоже подставят плечо поддержки и увеличат выплаты людям в пределах своих регионов", - написал он.

Напоминаем:

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах - зарегистрироваться в "Дии" на получение помощи можно будет на следующей неделе.