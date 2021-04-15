Комитет рекомендовал Раде приняли законопроект о платежных услугах в целом

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах №4364, однако не поддержал поправки по регулированию ставок интерчейнджа и еквайринга.

Об этом известно из записи заседания комитета.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан отметил, что НБУ и банки до 19 апреля направят в Антимонопольный комитет меморандум о снижении ставок интерчейндж. Согласно меморандуму, до 2023 года ставку снизят до 0,9%.

Он также добавил, что законодательное регулирование межбанковской комиссии ставит под угрозу привлечения платежных систем Stipe и Paypal на украинский рынок. Этими системами пользуются украинские предприниматели, продающие свои услуги на зарубежные рынки.

Шабан пояснил, что эти системы работают, в частности на рынках Европы, со ставкой еквайринга от 2,5%, а следовательно не будут заходить на рынок Украины при условии ее госрегулирования. Соответствующую позицию поддержали в АМКУ.

Председатель комитета Данил Гетманцев отметил, что ставки на рынке действительно слишком высокие, однако регулирование также не поддерживает - нужно найти пути ее постепенного снижения.

В конце концов, комитет поддержал законопроект №4364, в тексте которого "потолок" ставок не указан. Во время своего выступления первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк заявил, что "если этот законопроект без меморандума войдет в зал (Верховной Рады - ЭП) то эти правки будут поддержаны", с чем согласился Гетманцев.

Железняк подчеркнул, что против госрегулирования, но убежден, что на соответствующие правки в случае отсутствия меморандума найдется в зале 226 голосов. В конце концов, глава комитета высказался, что правки будут вынесены и будут голосоваться в зале.

Напоминаем:

В Антимонопольном комитете раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты в частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

В ПриватБанке раскритиковали законопроекты в Раде о регулировании комиссий банковского эквайринга.

Три системных банка, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением по готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж(межбанковской комиссии), соответствующее обращение к власти поддержали в Visa и Mastercard.

Экономическая правда